50oda751

Дарья 50oda751

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

Не хватает новых клиентов? 

Заинтересованы в увеличении чистой прибыли в Вашем бизнессе?👋Приветствую! 

Меня зовут Дарья, я специалист в области интернет - маркетинга. 

🔥Я помогу Вам качнуть бизнес!🔥✨В список моих навыков входит:✨1. Создание продающего лендинга; 

2. Запуск и оптимизация каналов рекламы (Яндекс Директ, SEO); 

3. Аудит уже существующего лендинга.Работаю максимально прозрачно и понятно для вас. 

⚠Помните, сайт - это Ваш личный менеджер по продажам, который 24/7 качает вам прибыль! 

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🤝Наше сотрудничество начинается с создания лендинга, а затем идет настройка потока посетителей на сайт (Яндекс Директ, SEO). 

☎Созваниваемся по телефону или интернет - месенджерам с видеосвязью, либо встречаемся вживую. 

Работаем официально. По договору.Звоните сейчас!=============================================✨На встрече я БЕСПЛАТНО: ✨⚡1 Построю вам воронку продаж - вы сразу увидите прогнозируемую прибыль, которую вы получите по результатам нашей работы; 

⚡2 Сформулирую продающий заголовок по вашей тематике; 

⚡3 Подберу 3-5 лучших лендингов в вашей нише со всей России; 

⚡4 Вы получите инструкцию "7 способов, как не слить деньги на рекламу в интернете"; 

⚡5 Создам макет сайта и составлю техническое задание. 

==============================================✨Преимущества работы со мной: ✨Работаю сама, без посредников; 

Делаю по последним продающим технологиям, так как постоянно учусь; 

Работаю на результат - увеличение Ваших продаж, прибыли и конвверсии; 

Обучу вас бесплатно, каким должен быть сайт; 

Со мной у вашего сайта будут: 

- продающий заголовок; 

- правильные отзывы; 

- маска телефона; 

- адаптивная верстка; 

- мобильная версия сайта; 

- мультилендинг и другие фишки. 

Подключаю Яндекс Метрику. 

Чтобы качество работы не падало, на неделе могу взять только 1-2 заказа.Звоните Сейчас! 