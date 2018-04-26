Не хватает новых клиентов?
Заинтересованы в увеличении чистой прибыли в Вашем бизнессе?👋Приветствую!
Меня зовут Дарья, я специалист в области интернет - маркетинга.
🔥Я помогу Вам качнуть бизнес!🔥✨В список моих навыков входит:✨1. Создание продающего лендинга;
2. Запуск и оптимизация каналов рекламы (Яндекс Директ, SEO);
3. Аудит уже существующего лендинга.Работаю максимально прозрачно и понятно для вас.
⚠Помните, сайт - это Ваш личный менеджер по продажам, который 24/7 качает вам прибыль!
=============================================
🤝Наше сотрудничество начинается с создания лендинга, а затем идет настройка потока посетителей на сайт (Яндекс Директ, SEO).
☎Созваниваемся по телефону или интернет - месенджерам с видеосвязью, либо встречаемся вживую.
Работаем официально. По договору.Звоните сейчас!=============================================✨На встрече я БЕСПЛАТНО: ✨⚡1 Построю вам воронку продаж - вы сразу увидите прогнозируемую прибыль, которую вы получите по результатам нашей работы;
⚡2 Сформулирую продающий заголовок по вашей тематике;
⚡3 Подберу 3-5 лучших лендингов в вашей нише со всей России;
⚡4 Вы получите инструкцию "7 способов, как не слить деньги на рекламу в интернете";
⚡5 Создам макет сайта и составлю техническое задание.
==============================================✨Преимущества работы со мной: ✨Работаю сама, без посредников;
Делаю по последним продающим технологиям, так как постоянно учусь;
Работаю на результат - увеличение Ваших продаж, прибыли и конвверсии;
Обучу вас бесплатно, каким должен быть сайт;
Со мной у вашего сайта будут:
- продающий заголовок;
- правильные отзывы;
- маска телефона;
- адаптивная верстка;
- мобильная версия сайта;
- мультилендинг и другие фишки.
Подключаю Яндекс Метрику.
Чтобы качество работы не падало, на неделе могу взять только 1-2 заказа.Звоните Сейчас!