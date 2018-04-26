Не хватает новых клиентов?

Заинтересованы в увеличении чистой прибыли в Вашем бизнессе?👋Приветствую!

Меня зовут Дарья, я специалист в области интернет - маркетинга.

🔥Я помогу Вам качнуть бизнес!🔥✨В список моих навыков входит:✨1. Создание продающего лендинга;

2. Запуск и оптимизация каналов рекламы (Яндекс Директ, SEO);

3. Аудит уже существующего лендинга.Работаю максимально прозрачно и понятно для вас.

⚠Помните, сайт - это Ваш личный менеджер по продажам, который 24/7 качает вам прибыль!

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🤝Наше сотрудничество начинается с создания лендинга, а затем идет настройка потока посетителей на сайт (Яндекс Директ, SEO).

☎Созваниваемся по телефону или интернет - месенджерам с видеосвязью, либо встречаемся вживую.

Работаем официально. По договору.Звоните сейчас!=============================================✨На встрече я БЕСПЛАТНО: ✨⚡1 Построю вам воронку продаж - вы сразу увидите прогнозируемую прибыль, которую вы получите по результатам нашей работы;

⚡2 Сформулирую продающий заголовок по вашей тематике;

⚡3 Подберу 3-5 лучших лендингов в вашей нише со всей России;

⚡4 Вы получите инструкцию "7 способов, как не слить деньги на рекламу в интернете";

⚡5 Создам макет сайта и составлю техническое задание.

==============================================✨Преимущества работы со мной: ✨Работаю сама, без посредников;

Делаю по последним продающим технологиям, так как постоянно учусь;

Работаю на результат - увеличение Ваших продаж, прибыли и конвверсии;

Обучу вас бесплатно, каким должен быть сайт;

Со мной у вашего сайта будут:

- продающий заголовок;

- правильные отзывы;

- маска телефона;

- адаптивная верстка;

- мобильная версия сайта;

- мультилендинг и другие фишки.

Подключаю Яндекс Метрику.

Чтобы качество работы не падало, на неделе могу взять только 1-2 заказа.Звоните Сейчас!