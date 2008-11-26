584060

Петров Костя 584060

 
48 лет
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
creativdesign
Директор 
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$30
0 баллов
15 лет назад
Нужно придумать новогодний плакат
Заказчик исчез. Получил превью в хорошем качестве и исчез.