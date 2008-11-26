$40
Нужно придумать новогодний плакат в двух форматах. 1. сделать надпись: с новым годом. ( и все мельче и мельче) 2. сделать надпись: с новым годом на разных языках (верхняя с новым годом, а ...
Верстка полиграфии1 исполнитель
Закрыт
15 лет назад
Нужно придумать новогодний плакат в двух форматах. 1. сделать надпись: с новым годом. ( и все мельче и мельче) 2. сделать надпись: с новым годом на разных языках (верхняя с новым годом, а ...
Нужно разработать новогоднюю открытку (одна сторона рисунок вторая пустая для теста) красивая и с приколом=)
Нужно придумать новогодний плакат! прикольный красивый (формат как календарь) по середине елка.