Быстро, дёшево, качественно - выбирайте два условия!

Уж без обид - я не фрилансер. Я представляю web-студию "Пятница". Мы занимаемся разработкой сайтов как под ключ, так и на основании шаблонов. Мы занимаемся продвижением и рекламой в сети интернет, мы пишем тексты и рисуем картинки, наполняем интернет-магазины и разрабатываем рекламные стратегии. Среди нас нет "мастеров на все руки", однако каждый наш работник - профессионал в своём деле.

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Мы - не один единственный человек, работающий только на самого себя, мы организация, работающая друг на друга, для того, чтобы наши клиенты оставались довольны и возвращались к нам снова и снова. Мы полностью открыты для Вас, работая с нами Вы будете точно представлять куда идут Ваши деньги. Непонятно зачем такой-то функционал - объясним. Непонятно почему именно такие цвета на сайте - расскажем.

Однако мы умеем слушать. Наша работа - выслушать идею Вашего проекта, порекомендовать, а потом уже договориться окончательно с Вами что делать.

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Мы не однодневки, и никуда не сбежим от своих клиентов. Наши проекты успешно существуют с 2012 года на рынке digitаl-услуг, конечно, не по всему миру, однако территории Белоруссии, России, Украины, Польши и Франции мы уже покорили. И совершенно ничего не имеем против новых и интересных проектов в других регионах.

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Не стоит так же думать, что раз уж мы "агентство", то мы задираем нос и ценник, работаем только по букве Договора и совершенно не собираемся общаться с Вами как человек с человеком. Мы попроще. Цена у нас соответствует качеству работы, мы прекрасно понимаем насколько важны (зачастую) устные, не официальные договорённости и с удовольствием угостим Вас чаем с печеньем у нас на офисе.

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А в целом, как говорил Кот Леопольд:

"Ребята, давайте жить дружно!"