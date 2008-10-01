Веб-программирование на php (4-5) + mysql (mssql)

Опыт разработки - 5 лет, более 70 завершенных действующих в сети проектов.

Разработка CRM, BPM систем, интернет-магазинов (в том числе сетей магазинов с одной системой администрирования), сложных и оригинальных сайтов. Возьмусь только за сложный проект.