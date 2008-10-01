Веб-программирование на php (4-5) + mysql (mssql)
Опыт разработки - 5 лет, более 70 завершенных действующих в сети проектов.
Разработка CRM, BPM систем, интернет-магазинов (в том числе сетей магазинов с одной системой администрирования), сложных и оригинальных сайтов. Возьмусь только за сложный проект.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Фед.концерное агенство MusicProd181 просмотр
- Система упралвения заказами для тюнинг-компании278 просмотров
- PHILIPS Lighting Champion Club344 просмотра
- BPM-cистема автоматизации продаж и мерчендайзинга442 просмотра
- Система сети из мини-сайтов260 просмотров
- Система док.оборота страховой компании272 просмотра
- CRM управления обучением в частной школе в США298 просмотров