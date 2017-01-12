Будьте осторожны! Я здесь в качестве фрилансера только с 13 сентября 2016 года. Поэтому опыта в самопиаре у меня ещё нет.
Берусь только за те работы, которые мне самому очень нравится выполнять.
Интро видео- вступительная заставка для вашего видео. Повысит уникальность и привлекательность вашего видео. Посмотрите по этой ссылке мои примеры ТОП 7 интро видео.
Создание лендингов и сайтовразличной тематики. Обещать, что сайт будет адаптивным и в определённых пикселях не буду, считаю это обязательными условиями о которых "не выпячиваются". Главное, это сайт или лендинг должен быть адаптирован не только к смартфонам, но так же быть адаптирован для поисковых систем и полезен целевой аудитории. В наше время оптимизированный контент и сематическое ядро ещё никто не отменял и не утратил своей актуальности. Сейчас выполняю два заказа, после завершения работ выложу здесь ссылки на свои работы.
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