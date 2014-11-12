Качественные уникальные статьи и креативный рерайт.

Богатые смеются в любое время года, потому что работают с душой.

Что я могу сделать для вас:

Генерировать текс любой сложности (информационные, рекламные, обзорные статьи, описания товаров и услуг и др)

"Стильно одеть в любую одежду" уже существующий текст, то есть сделать качественный рерайт с полной передачей смысла первоисточника и высокой степенью уникальности.

Создавать авторские материалы, такие как: информационные статьи, продающие статьи, коммерческие предложения, тексты для e-mail рассылок, статьи о компании и все это с учетом архитепических особенностей вашей ЦА.

Сотрудничая со мной вы получаете:

Качественные статьи. И дело даже не в том, что под качеством я имею ввиду отсутствие ошибок, а в том, что грамотность, хороший слог, структура текста, умение убеждать и уникальность контента- это те результаты, которые вы получите в итоге.

Знания и опыт в области психологии, психологии продаж, маркетинга и PR, которые однозначно сделают статьи заметными и запоминающимися.

Уверенность в том, что я сдаю работу в срок при условии, что и вы ответственно отнесетесь к предоставлению исходных данных для ТЗ и оперативные ответы на вопросы, которые могут возникнуть в процессе работы.

Вместе мы свернем горы и пойдем самым коротким путем, не так ли?

Вы можете обратиться ко мне:

E-mail- [email protected]

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tel-+7 916 376-94-70

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