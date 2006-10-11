776

Михаил Булавин 776

 
NaN лет
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Резюме:

Булавин Михаил Владиславович

Образование: (Национальный институт дизайна ,4 курс ,вечернее отд ., факультет графический дизайн)

Специализация: дизайн / графика / полиграфия /

Владение графическими пакетами :Adobe Illustrator ,Adobe Photoshop ,InDesign , CorelDraw ,QuarkXpress

Опыт работы: 5 лет

Место работы (предыдущее)

Компания - ГУП Благотворительные лотереи

Компания - DST - Diving Special Technology (дайвинг магазин)

Компания - Sunflowers Магазин по доставке цветов

Компания - AZ

Портфолио

http://bulavin-mv.livejournal.com/