Резюме:
Булавин Михаил Владиславович
Образование: (Национальный институт дизайна ,4 курс ,вечернее отд ., факультет графический дизайн)
Специализация: дизайн / графика / полиграфия /
Владение графическими пакетами :Adobe Illustrator ,Adobe Photoshop ,InDesign , CorelDraw ,QuarkXpress
Опыт работы: 5 лет
Место работы (предыдущее)
Компания - ГУП Благотворительные лотереи
Компания - DST - Diving Special Technology (дайвинг магазин)
Компания - Sunflowers Магазин по доставке цветов
Компания - AZ
Портфолио