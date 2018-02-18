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Иван
7reys
7reys
29 лет
7 лет на
фриланс
-бирже
Был
5 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Денис
denis4444
44 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
3 отзыва
$2
10 баллов
7 лет назад
Принять два обратных звонка (для Москвы и Мо)
Отличный исполнитель, всем рекомендую.
Заказчик честный, отличное задание
Ответный отзыв
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Отзывы заказчиков
1
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