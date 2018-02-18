7reys

Иван 7reys

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

denis4444
Денис 
44 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
3 отзыва
$2
10 баллов
7 лет назад
Принять два обратных звонка (для Москвы и Мо)
Отличный исполнитель, всем рекомендую.
Заказчик честный, отличное задание
Ответный отзыв