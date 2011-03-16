Обработка фотографий в программе Corel Draw

Добрый день!

предлагаю вам обработку фотографий в программе Corel Draw по следующим разделам:

1.ОБРАБОТКА СВАДЕБНЫХ ФОТОГРАФИЙ

2.ИЗГОТОВЛЕНИЕ АВАТАРОВ

3.ОБРАБОТКА ПОРТРЕТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ, А ТАКЖЕ ЛЮБЫХ ФОТОГРАФИЙ(ретушь, яркость, контрастность, эффекты)

4. КОЛЛАЖИ

5. ОТКРЫТКИ НА ЗАКАЗ(замена фона, добавление рамок)

6.ОБРАБОТКА ДЕТСКИХ ФОТОГРАФИЙ

я только начинаю работу на ЭТОМ сайте, поэтому цена по договоренности и в зависимости от объема выполняемой работы

контактный E-mail: [email protected]

фотографии с телефона и мыльницы не обрабатываю.

примеры работ выложены на сайте Vkontakte в личной группе http://vkontakte.ru/club19004968