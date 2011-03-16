Обработка фотографий в программе Corel Draw
Добрый день!
предлагаю вам обработку фотографий в программе Corel Draw по следующим разделам:
1.ОБРАБОТКА СВАДЕБНЫХ ФОТОГРАФИЙ
2.ИЗГОТОВЛЕНИЕ АВАТАРОВ
3.ОБРАБОТКА ПОРТРЕТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ, А ТАКЖЕ ЛЮБЫХ ФОТОГРАФИЙ(ретушь, яркость, контрастность, эффекты)
4. КОЛЛАЖИ
5. ОТКРЫТКИ НА ЗАКАЗ(замена фона, добавление рамок)
6.ОБРАБОТКА ДЕТСКИХ ФОТОГРАФИЙ
я только начинаю работу на ЭТОМ сайте, поэтому цена по договоренности и в зависимости от объема выполняемой работы
контактный E-mail: [email protected]
фотографии с телефона и мыльницы не обрабатываю.
примеры работ выложены на сайте Vkontakte в личной группе http://vkontakte.ru/club19004968
Действие аккаунта приостановлено!