Богдан Лоскутов 8900199961589001999615
21 годРоссия/Екатеринбург
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Музыкальный продюсер синди кид/kyu!
Опыт работы - 6 лет
Занимаюсь написанием битов/инструменталов в различных жанрах.В их число входят - рок,трэп,хайперпоп,эмбиент и тд. По сути,работаю в любых направлениях.
За все время успел порабать с такими артистами как - HOROSHIAGNY, CALLMYDD, LXNER, KVESTAR, 44neverluv, dannyopenthedoor,никита соль
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Написание инструменталов/битовнет просмотров
Музыка и Звуки
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$15/час
от $15от 17 дней
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