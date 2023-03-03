Музыкальный продюсер синди кид/kyu!

Опыт работы - 6 лет

Занимаюсь написанием битов/инструменталов в различных жанрах.В их число входят - рок,трэп,хайперпоп,эмбиент и тд. По сути,работаю в любых направлениях.

За все время успел порабать с такими артистами как - HOROSHIAGNY, CALLMYDD, LXNER, KVESTAR, 44neverluv, dannyopenthedoor,никита соль