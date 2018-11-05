https://www.behance.net/porebrik
Редактор-корректор
- корректура текстов на украинском и русском языках;
- литературное редактирование статей, рекламных текстов и пресс-релизов (смысловая и
стилистическая оценка);
- вычитка рекламных материалов (текстов, макетов, календарей и т.п.) на наличие
- адаптация англоязычных материалов;
- перевод текстов (рус./укр, укр./рус.);
- согласование правок перед версткой;
- форматирование текстов, оформление таблиц, рисунков, формул;
- разработка графики (визитки, логотипы, баннеры);
- работа с фотографиями (подбор, ретуширование, цветокоррекция, обтравка, компоновка);
- рисование от руки.
грамматических, пунктуационных и орфографических ошибок;