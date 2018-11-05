8one2

Алина 8one2

 
31 годУкраина/Днепр
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

https://www.behance.net/porebrik

Редактор-корректор

  • корректура текстов на украинском и русском языках;
  • литературное редактирование статей, рекламных текстов и пресс-релизов (смысловая и

    стилистическая оценка);

  • вычитка рекламных материалов (текстов, макетов, календарей и т.п.) на наличие

    • грамматических, пунктуационных и орфографических ошибок;

  • адаптация англоязычных материалов;
  • перевод текстов (рус./укр, укр./рус.);
  • согласование правок перед версткой;
  • форматирование текстов, оформление таблиц, рисунков, формул;
  • разработка графики (визитки, логотипы, баннеры);
  • работа с фотографиями (подбор, ретуширование, цветокоррекция, обтравка, компоновка);
  • рисование от руки.

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