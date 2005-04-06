Личные данные:

Казаченко Денис Анатольевич

1 февраля 1976 года

не женат

г. Одесса

Опыт работы:

2001- … гг. , ОМТЦ (Пастера 16) программист, разработка автомобильной

навигационной системы (на базе ос windows, Linux) подробней о продукте на

(http: //www. navi. com. ua/), проект был успешно завершен

1999 - 2001 гг. , НПЦ «Пилот», программист-электронщик, создание аппаратно

программного комплекса (тренажера), проект был успешно завершен

1998 - 1999 гг. , НИИ Связи, программист-электронщик, создание систем передачи

зонового и местного типов, программного интерфейса для обслуживания и учета

пользователей сети

Образование:

Академия Связи (факт. Многоканальная Электросвязь) 1993 - 1998 гг.

Профессиональные навыки.

Операционные системы:

MSDOS, Windows 95/98/2000/XP, Windows NT, Linux

Языки программирования и библиотеки:

С/С++, Perl, SQL92, PHP, HTML, QT, MFC, API

Базы данных:

mysql, postgresql, Informix

Графические пакеты:

Corel, Adobe Photoshop

Иностранные языки:

Английский технический

Завершенные проекты:

Автомобильная навигационная система(www. navi. com. ua)

Написание драйверов под ос Linux под следующие устройства

1. Smart Media.

2. GPS

3. GSM

4. pppd.

5. IRC.

6. comm.

7. I2C(video codec)

Реализация технологии GPRS/GSM на уровне системы и приложения

Реализация режима standby mode

1. Smart Media.

2. GPS

3. GSM

4. IRC.

5. comm.

6. I2C

7. CPU

8. SRAM

9. Flash

Библиотека графических примитивов под framebuffer

Библиотека оконного менеджера под Linux с использованием собственной

библиотеки граф примитивов

Интерфейс управления и взаимодействие с GSM модемом на уровне приложения

Эмулятор навигационной системы под x86

Разные вспомогательные программы: текстовый редактор, программа сжатия

картинок и др.

USB

Аппаратно программный комплекс (морской тренажер)

* Низкоуровневые драйвера

* Доработка математической модели

* Тестовая программа

* Программы управления джойстиками (штурвал и руды)

Системы передачи SDH, PDH иерархии

* Разработка цифровой модели

* Разработка аналоговой модели

* Доработка существующих СП