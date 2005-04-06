Личные данные:
Казаченко Денис Анатольевич
1 февраля 1976 года
не женат
г. Одесса
Опыт работы:
2001- … гг. , ОМТЦ (Пастера 16) программист, разработка автомобильной
навигационной системы (на базе ос windows, Linux) подробней о продукте на
(http: //www. navi. com. ua/), проект был успешно завершен
1999 - 2001 гг. , НПЦ «Пилот», программист-электронщик, создание аппаратно
программного комплекса (тренажера), проект был успешно завершен
1998 - 1999 гг. , НИИ Связи, программист-электронщик, создание систем передачи
зонового и местного типов, программного интерфейса для обслуживания и учета
пользователей сети
Образование:
Академия Связи (факт. Многоканальная Электросвязь) 1993 - 1998 гг.
Профессиональные навыки.
Операционные системы:
MSDOS, Windows 95/98/2000/XP, Windows NT, Linux
Языки программирования и библиотеки:
С/С++, Perl, SQL92, PHP, HTML, QT, MFC, API
Базы данных:
mysql, postgresql, Informix
Графические пакеты:
Corel, Adobe Photoshop
Иностранные языки:
Английский технический
Завершенные проекты:
Автомобильная навигационная система(www. navi. com. ua)
Написание драйверов под ос Linux под следующие устройства
1. Smart Media.
2. GPS
3. GSM
4. pppd.
5. IRC.
6. comm.
7. I2C(video codec)
Реализация технологии GPRS/GSM на уровне системы и приложения
Реализация режима standby mode
1. Smart Media.
2. GPS
3. GSM
4. IRC.
5. comm.
6. I2C
7. CPU
8. SRAM
9. Flash
Библиотека графических примитивов под framebuffer
Библиотека оконного менеджера под Linux с использованием собственной
библиотеки граф примитивов
Интерфейс управления и взаимодействие с GSM модемом на уровне приложения
Эмулятор навигационной системы под x86
Разные вспомогательные программы: текстовый редактор, программа сжатия
картинок и др.
USB
Аппаратно программный комплекс (морской тренажер)
* Низкоуровневые драйвера
* Доработка математической модели
* Тестовая программа
* Программы управления джойстиками (штурвал и руды)
Системы передачи SDH, PDH иерархии
* Разработка цифровой модели
* Разработка аналоговой модели
* Доработка существующих СП