Svaxe Design

Занимаюсь созданием моушн-дизайна, монтажом видео и аудио-дизайном. Делаю Reels для YouTube и другие короткие ролики до 20 минут.

Портфолио на Google-Drive:

https://drive.google.com/drive/folders/1X_Ljt_iIdfhH4QZKHpuaKX0ClgZ2tKCk

?usp=sharing

Плейлист на YouTube с портфолио:

https://www.youtube.com/watch?v=WgYtExMSXCQ&list=PLARvsaG0-

fzj7VgIv49hDUX9gMfKWImTj

Я не дипломированный дизайнер, который видит свою работу как несение искусства необразованным массам, я считаю что тот кто делает всё по правилам должен составлять серьёзные учебники.



Я пришел в дизайн, чтобы решать коммерческие задачи заказчиков. Я делаю быстро, удобно и добиваюсь нужного результата.

Звуковой дизайн - очень важная составляющая работы. Часто бывает что монтаж звука занимает почти столько же времени как и монтаж видео.



Я пришел к выводу что должен работать именно в дизайне после того как попытался зарабатывать в больнице, в музыке, на сцене, в доставке, на стройке и в офисе.