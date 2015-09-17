Верстальщик, контент-менеджер, WEB-мастер, SEO

1. Алексеев Алексей Юрьевич, 22.08.1992(22 года), холост. детей нет. г. Чебоксары

2. Образование: высшее. ЧГУ им. Ульянова(2009-2013), очная форма.

3. Опыт работы: РА "Здесь!"(создание сайтов под CMS Joomla), биржа криптовалюты UpBit(сотрудник службы поддержки, взаимодействие с клиентами), Салон мебели "Вентуно"(SEO, интернет-маркетинг, mail-рассылки, обслуживание локальной и телефонной сети и офисной оргтехники, создание сайта на Wordpress, закупка оргтехники), Айдекс(создание лендингов с нуля, внесение правок на сайты, верстка продающих лендингов с psd макета)

4. Навыки: HTML/CSS, Photoshop(пользовательский уровень), умение разобраться с кодами JS(QJuery) и PHP, CMS Joomla, Wordpress, DLE, немного работал с Drupal, знание SEO(внутренняя, техническая, ссылочная, поведенческая оптимизация, SEO-копирайт, рерайт), навыки работы со статистикой(Яндекс.Метрика, LiveInternet, Google Analytics), составление рекламных компаний в Яндекс.Директ, навыки работы с биржами контента и ссылок, начальные знания в работе с запросами к базе данных SQL.

5. E-mail: [email protected] , тел.: 89876732411