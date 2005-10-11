ФИО:

Лобцов Александр Викторович

Должность:

Контент-Менеджер, модератор, веб-дизайнерб обработчик графики, писатель статей.

Возраст:

18

Образование:

Учащийся

Опыт работы:

3 года

Заработная плата от $:

200

Пол:

Мужской

График работы:

Свободный график, удаленная работа

Занятость:

Свободный график, удаленная работа

Город:

Москва

Образование:

Сейчас учусь на 2ом курсе Информационных Систем и Компьтерных Технологий в университете РосНоУ

Опыт работы:

3 года модерировал форумы, в том числе администрация, установка и обслуживание

http://tremere.com.ru/forum

2 года модерировал чаты в том числе администрация и обслуживание.

http://molotok.hol.ru

http://butovo.com

Полгода занимался контентом: обработка, нахождение, обновление.

http://tremere.com.ru

http://amrita.com.ru

3,5 года веб-дизайна.

http://amrita.com.ru

http://tremere.com.ru

http://stariigorod.ru

Профессиональные навыки:

Веб-дизайнер, работа с графикой, обработка фотографий, модерация, администрация, наполнение контента.