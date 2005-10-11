ФИО:
Лобцов Александр Викторович
Должность:
Контент-Менеджер, модератор, веб-дизайнерб обработчик графики, писатель статей.
Возраст:
18
Образование:
Учащийся
Опыт работы:
3 года
Заработная плата от $:
200
Пол:
Мужской
График работы:
Свободный график, удаленная работа
Занятость:
Свободный график, удаленная работа
Город:
Москва
Образование:
Сейчас учусь на 2ом курсе Информационных Систем и Компьтерных Технологий в университете РосНоУ
Опыт работы:
3 года модерировал форумы, в том числе администрация, установка и обслуживание
2 года модерировал чаты в том числе администрация и обслуживание.
Полгода занимался контентом: обработка, нахождение, обновление.
3,5 года веб-дизайна.
Профессиональные навыки:
Веб-дизайнер, работа с графикой, обработка фотографий, модерация, администрация, наполнение контента.