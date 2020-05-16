Контент менеджер
Уверенный пользователь интернета и компьютера.
Наполняю вручную сайты и интернет-магазины (поиск, внесение и оформление характеристик и описания, внесение или корректировка цен).
Большой опыт работы с поиском различной информации на русском и на английском языке.
Знаю многие CMS (WordPress, Bitrix, Amiro, NetCat, Joomla, OpenCart и т.д. ).
Хорошо знаю Adobe Photoshop: изменение размера фото, коррекция баланса цвета, удаление фона или замена на белый, удаление чужих лого и надписей, нанесение ваших логотипов и надписей и т.д.
Умею собирать информацию в CSV файлы.
Обладаю знаниями в области HTML, CSS, SEO необходимыми для работы контент менеджера.
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
5 лет назад
WordPress
Отлично выполненая работа Быстро и качественно. Легко работать с такими исполнителями! рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный работодатель. ТЗ четкое и ясное. Оплата быстрая. Рекомендую к сотрудничеству.