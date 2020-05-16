Контент менеджер

Уверенный пользователь интернета и компьютера.

Наполняю вручную сайты и интернет-магазины (поиск, внесение и оформление характеристик и описания, внесение или корректировка цен).

Большой опыт работы с поиском различной информации на русском и на английском языке.

Знаю многие CMS (WordPress, Bitrix, Amiro, NetCat, Joomla, OpenCart и т.д. ).

Хорошо знаю Adobe Photoshop: изменение размера фото, коррекция баланса цвета, удаление фона или замена на белый, удаление чужих лого и надписей, нанесение ваших логотипов и надписей и т.д.

Умею собирать информацию в CSV файлы.

Обладаю знаниями в области HTML, CSS, SEO необходимыми для работы контент менеджера.