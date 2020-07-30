Разработка сайтов. Реклама, маркетинг в Интернет
Разработка, наполнение, поддержка сайтов.
Реклама в поисковых системах.
Регистрация доменов, хостинг.
Сайт - https://aist.ua/
Примеры всех работ лучше смотреть там, здесь портфолио не полное.
Возможна работа по договору, безнал.
Портфолио
- Жилой комплекс181 просмотр
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- Металлочерепица211 просмотров
- Спецэффекты168 просмотров
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- Автоцентр202 просмотра
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