Разработка сайтов. Реклама, маркетинг в Интернет

Разработка, наполнение, поддержка сайтов.

Реклама в поисковых системах.

Регистрация доменов, хостинг.

Сайт - https://aist.ua/

Примеры всех работ лучше смотреть там, здесь портфолио не полное.

Возможна работа по договору, безнал.