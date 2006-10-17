"AI Dev" - группа калининградских разработчиков, в течение нескольких лет занимающаяся проектированием и разработкой различных Windows и web приложений.
Мы предлагаем свои услуги по проектированию, разработке и тестированию прикладного программного обеспечения и информационных систем, а также по усовершенствованию и адаптации существующих систем и приложений в соответствии с конкретными требованиями заказчика.
Основные направления нашей работы:
Разработка программного обеспечения:
- Аналитические системы
- сетевых средств
- Интернет-решения
- Решения системного уровня
Сопутствующие услуги:
- UML проектирование программных комплексов
- Разработка технических заданий
- Разработка технической документации
- Внедрение и интеграция программных решений
- Сервис и аутсорсинг
Особый интерес для нас представляют задачи поиска и оптимизации, математические задачи, системы искусственного интеллекта и, в частности, экспертные системы.
Разработка осуществляется по современным методологиям (RUP, XP), выбираемым в соответствии со спецификой конкретной задачи. Возможна любая форма отчетности пред заказчиком. При необходимости возможен выезд к заказчику для сбора необходимой информации и уточнения требований.
"AI Dev" - это опытная и профессиональная команда разработчиков, имеющих серьезный опыт и необходимые для качественной работы знания. Возможности привлечения к работе сторонних разработчиков и дизайнеров позволяют нам выполнять задачи любой сложности и масштаба.
Языки
o С++/С#
o ASP.NET
o php
o Delphi
o JavaScript
o HTML/DHTML
o CSS
Технологии
o .NET Framework 1.1/2.0
o COM/DCOM
o XML
o XSLT
o AJAX
o SOAP/WDSL
o ADO.NET
o Multithreading
o Reflections
o RDB
o OOD/OOP
Операционные системы
o MS Windows
СУБД
o MS SQL Server 2000
o MS SQL Server 2005
o MySql
o MS Access
o Interbase/FireBird
Case-средства
o Rational XDE for MS Visual Studio 2003
o Enterprise Architect
Методологии разработки
o RUP
o XP