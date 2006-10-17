"AI Dev" - группа калининградских разработчиков, в течение нескольких лет занимающаяся проектированием и разработкой различных Windows и web приложений.

Мы предлагаем свои услуги по проектированию, разработке и тестированию прикладного программного обеспечения и информационных систем, а также по усовершенствованию и адаптации существующих систем и приложений в соответствии с конкретными требованиями заказчика.

Основные направления нашей работы:

Разработка программного обеспечения:

- Аналитические системы

- сетевых средств

- Интернет-решения

- Решения системного уровня

Сопутствующие услуги:

- UML проектирование программных комплексов

- Разработка технических заданий

- Разработка технической документации

- Внедрение и интеграция программных решений

- Сервис и аутсорсинг

Особый интерес для нас представляют задачи поиска и оптимизации, математические задачи, системы искусственного интеллекта и, в частности, экспертные системы.

Разработка осуществляется по современным методологиям (RUP, XP), выбираемым в соответствии со спецификой конкретной задачи. Возможна любая форма отчетности пред заказчиком. При необходимости возможен выезд к заказчику для сбора необходимой информации и уточнения требований.

"AI Dev" - это опытная и профессиональная команда разработчиков, имеющих серьезный опыт и необходимые для качественной работы знания. Возможности привлечения к работе сторонних разработчиков и дизайнеров позволяют нам выполнять задачи любой сложности и масштаба.

Языки

o С++/С#

o ASP.NET

o php

o Delphi

o JavaScript

o HTML/DHTML

o CSS

Технологии

o .NET Framework 1.1/2.0

o COM/DCOM

o XML

o XSLT

o AJAX

o SOAP/WDSL

o ADO.NET

o Multithreading

o Reflections

o RDB

o OOD/OOP

Операционные системы

o MS Windows

СУБД

o MS SQL Server 2000

o MS SQL Server 2005

o MySql

o MS Access

o Interbase/FireBird

Case-средства

o Rational XDE for MS Visual Studio 2003

o Enterprise Architect

Методологии разработки

o RUP

o XP