Профессиональный звукорежиссер и диктор

Работаю радио ведущим на Радио Рекорд уже более 5 лет.

Профессионально делаю рекламные ролики и объявления в ТЦ и бизнес центрах "под ключ". А, так же, занимаюсь сведением и мастерингом музыкального контента "под ключ"

Все необходимое профессиональное оборудование есть непосредственно дома.

Микрофон Neumann TLM 103

Предусилитель микрофонный с процессором Long Stereo Channel

Звуковая карта RME FireFace800

Мониторы Focal Solo 6

Так как на радио работаю по утрам, то целый день свободен и делаю работу в течении пары часов.