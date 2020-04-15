Профессиональный звукорежиссер и диктор
Работаю радио ведущим на Радио Рекорд уже более 5 лет.
Профессионально делаю рекламные ролики и объявления в ТЦ и бизнес центрах "под ключ". А, так же, занимаюсь сведением и мастерингом музыкального контента "под ключ"
Все необходимое профессиональное оборудование есть непосредственно дома.
Микрофон Neumann TLM 103
Предусилитель микрофонный с процессором Long Stereo Channel
Звуковая карта RME FireFace800
Мониторы Focal Solo 6
Так как на радио работаю по утрам, то целый день свободен и делаю работу в течении пары часов.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Опытный и Профессиональный звукорежиссер120 просмотров