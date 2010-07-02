Разработка MS Access, MS SQL Server, .NET
Языки программирования: VBA, T-SQL, C#.NET, VB.NET.
СУБД:MS SQL Server, MS Access.
Опыт практического применения объектно-ориентированного программирования (ООП).
Опыт проектирования структуры БД, оптимизации запросов, нормализации БД.
Опыт создания многопользовательского распределенного клиент серверного приложения.
Умение создавать хранимые процедуры, триггеры, пользовательские функции, работать с транзакциями, блокировками MS SQL Server.
Знание паттернов проектирования.
Умение быстро разбираться в чужом коде.
Опыт использования систем bug tracking.
Опыт использования систем контроля версий.
Знание основ российского бухгалтерского учета.
Английский: чтение и перевод технической документации. Могу воспринимать говорящего.
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