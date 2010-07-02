ANTIVIR

Александр Александр ANTIVIR

 
42 годаРоссия
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Разработка MS Access, MS SQL Server, .NET

Языки программирования: VBA, T-SQL, C#.NET, VB.NET.

СУБД:MS SQL Server, MS Access.

Опыт практического применения объектно-ориентированного программирования (ООП).

Опыт проектирования структуры БД, оптимизации запросов, нормализации БД.

Опыт создания многопользовательского распределенного клиент серверного приложения.

Умение создавать хранимые процедуры, триггеры, пользовательские функции, работать с транзакциями, блокировками MS SQL Server.

Знание паттернов проектирования.

Умение быстро разбираться в чужом коде.

Опыт использования систем bug tracking.

Опыт использования систем контроля версий.

Знание основ российского бухгалтерского учета.

Английский: чтение и перевод технической документации. Могу воспринимать говорящего.

Портфолио