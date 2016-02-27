Математик.Программист по струнам материи.Проектировщик струнных движений.Ядерщик наноклирования струнных движений на тему материаловедения и струнных

Всё то,что есть я ,есть и вы.

О себе.Я есть то,что есть Вы.А вы,то,что есть я.

У меня есть три Высших образования,в данном случае я закончил Башкирское отделение,т.е. я специалист по банку и в данном случае я специализируясь и по инженерии банка,я закончил математическое отделение по конкурсу своды инженерии в материалоплоскости самих отделений плоскости материи,я закончил ядерный цикл,на тему плоскостной мир материи на первичной материи мира,т.е. грубо говоря

я закончил филосовский новшент самих идилий на тему ядерная ипоклика в сопровождении материаловедения и заповедую я её себе.