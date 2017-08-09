AQUA-DEV

Степан Григорян AQUA-DEV

 
26 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
AQUA-DEV это молодая и прогрессирующая компания занимающаяся созданием сайтов ,их раскруткой и поддержкой .

Здравствуйте! AQUA-DEV это молодая и прогрессирующая компания занимающаясясозданием сайтов ,их раскруткой и поддержкой .  На данный момент нашими специалистами поддерживается

колоссальное количество сайтов  . За нашими

спинами более сотни проделанных работ и сотни довольных отзывов от наших

клиентов .  Мы максимально заинтересованный

в исполнении всех желаний наших заказчиков . Именно наша компания сможет стать

вашим проводником в мир интернета 

проделав качественную  и добросовестную

работу  .  