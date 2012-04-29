1.Люди привыкли к тому, что математика, биология и физика - это сложно, потому что они угробили десять лет в школе, мучаясь над учебниками и домашними заданиями. Дизайну их в школе не учили, не ставили двойки за контрольные. Поэтому дизайн они воспринимают как бытовую область знаний - там все просто. Чушь.

2.\Клиент всегда прав\ - если уметь думать шире, то и \заказчик\ и \исполнитель\ (далее - дизайнер) - клиенты друг другу. Сейчас же заветной поговоркой спекулируют те, кто сторонится проблем, или боязливости заказчика, и, следовательно, неоплаченных усилий. Плата - решает. Но что такое плата, деньги - это не просто монетка, - при других обстоятельствах её можно было бы продеть через нос за проволочку, - у финансовой науки есть и другие отличия. Деньги - это то, чем расплачиваются: будь то бумажки под флагом страны, векселя или услуги. Клиент всегда прав. Прав заказчик, когда приходит с просьбой к исполнителю и выдумывает аргументацию под его работу. Прав дизайнер, когда не даёт лепить из себя халдея - тупой механизм воли заказчика.

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