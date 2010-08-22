Дизайна Студия ART-BY_DESIGNART-BY_DESIGN
30 летКазахстан/Актобе
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
"ART-BY DESIGN" корпорация молодых дизайнеров.
Корпорация "ART-BY DESIGN" представляет свой услуги по обработке любых видов фотографии. Наша корпорация осуществляет заказы в течении двух годов и за эти два года все наши заказчики были довольны сделанными нами работами с их фотографиями. Вы можете быть уверены что мы сделаем свою работу качественно. Качество - это наша работа.
Портфолио
- ART-BY в день съемки клипа "Закон вне закона"135 просмотров
- В одной фотке.152 просмотра
- 22.08.2010130 просмотров
- 22.08.2010134 просмотра
- Работа №2114 просмотров
- Работа №2132 просмотра
- Работа №1161 просмотр
- E[R]OSH134 просмотра
- MI[R]LAN153 просмотра
- E[R]OSH160 просмотров
- Состав ART-BY SORPORATION138 просмотров
- Пацаны с ART-BY(Не полный состав)146 просмотров