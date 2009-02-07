ОПЫТ РАБОТЫ
2008 - наст. время ВАТ "Укртелеком", инженер-программист
2007 – 2008 Запорожский национальный университет, инженер-программист
ОБРАЗОВАНИЕ
2008 Запорожский национальный университет
- факультет математики
- аспирант
2003 – 2008 Запорожский национальный университет
- факультет математики
- прикладная математика
- специалист
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
- языки программирования и среды разработки: С++, Pascal, Fortran, ASM, C++Builder, MVC++
- криптография, теория чисел, алгоритмы
- знание пакетов программ Maple, PARI
- знание программ 1С
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
- английский, со словарем