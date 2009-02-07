AVK256

Алексей Кудин AVK256

 
37 летУкраина/Запорожье
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

ОПЫТ РАБОТЫ

2008 - наст. время ВАТ "Укртелеком", инженер-программист

2007 – 2008 Запорожский национальный университет, инженер-программист

ОБРАЗОВАНИЕ

2008 Запорожский национальный университет

- факультет математики

- аспирант

2003 – 2008 Запорожский национальный университет

- факультет математики

- прикладная математика

- специалист

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

- языки программирования и среды разработки: С++, Pascal, Fortran, ASM, C++Builder, MVC++

- криптография, теория чисел, алгоритмы

- знание пакетов программ Maple, PARI

- знание программ 1С

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

- английский, со словарем