AYK394

Ильдар Айтняков AYK394

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

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Айтняков Ильдар

23 года (20 апреля 1991)  ·  Мужской пол  ·  Павлодар, хочу переехать (Астана)  ·  Готов к командировкам

Резюме обновлено 6 июня 2013

 

Желаемая должность и зарплата

Специалист по продажам интернет подключений

45 000 KZT

Начало карьеры, студенты

— Консультирование

— Информационные технологии, Интернет, Мультимедиа

— Искусство, Развлечения, Масс-медиа

Полная занятость,  Полный день

 

Опыт работы

Ключевые навыки

Ответственно отношусь к своей работе и быстро обучаюсь чему либо!!!!

 

 

Образование

2013     Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова, Павлодар

Гуманитарно-педагогический, Музыкальное образование

Знание языков

Татарский — родной

Английский — базовые знания

Русский – свободно

Повышение квалификации, курсы

2013     Курсы казахского языка

Родной язык, Казахский язык

 

 

Гражданство, время в пути до работы

Гражданство: Казахстан

Разрешение на работу: Казахстан

Желательное время в пути до работы: Не имеет значения

 

 

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