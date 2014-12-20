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Айтняков Ильдар

23 года (20 апреля 1991) · Мужской пол · Павлодар, хочу переехать (Астана) · Готов к командировкам

Резюме обновлено 6 июня 2013

Желаемая должность и зарплата

Специалист по продажам интернет подключений

45 000 KZT

Начало карьеры, студенты

— Консультирование

— Информационные технологии, Интернет, Мультимедиа

— Искусство, Развлечения, Масс-медиа

Полная занятость, Полный день

Опыт работы

Ключевые навыки

Ответственно отношусь к своей работе и быстро обучаюсь чему либо!!!!

Образование

2013 Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова, Павлодар

Гуманитарно-педагогический, Музыкальное образование

Знание языков

Татарский — родной

Английский — базовые знания

Русский – свободно

Повышение квалификации, курсы

2013 Курсы казахского языка

Родной язык, Казахский язык

Гражданство, время в пути до работы

Гражданство: Казахстан

Разрешение на работу: Казахстан

Желательное время в пути до работы: Не имеет значения

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