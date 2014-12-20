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Айтняков Ильдар
23 года (20 апреля 1991) · Мужской пол · Павлодар, хочу переехать (Астана) · Готов к командировкам
Резюме обновлено 6 июня 2013
Желаемая должность и зарплата
Специалист по продажам интернет подключений
45 000 KZT
Начало карьеры, студенты
— Консультирование
— Информационные технологии, Интернет, Мультимедиа
— Искусство, Развлечения, Масс-медиа
Полная занятость, Полный день
Опыт работы
Ключевые навыки
Ответственно отношусь к своей работе и быстро обучаюсь чему либо!!!!
Образование
2013 Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова, Павлодар
Гуманитарно-педагогический, Музыкальное образование
Знание языков
Татарский — родной
Английский — базовые знания
Русский – свободно
Повышение квалификации, курсы
2013 Курсы казахского языка
Родной язык, Казахский язык
Гражданство, время в пути до работы
Гражданство: Казахстан
Разрешение на работу: Казахстан
Желательное время в пути до работы: Не имеет значения
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