Abakhtimov

Обо мне:
С 11 лет занимаюсь программированием, в 15 лет поступил в ЧУ ДО "Школа программистов", успешно закончил заведение. Долгое время занимался изучением различных ЯП, особенное внимание уделяя C++ и Python'у. Участник множества олимпиад по информатике, ИКТ и программированию, многократный призёр соревнования "Технокубок". Занимаюсь Фреймворками Qt, Flask, Kivy, Ren'Py. Есть опыт создания игровых приложений на стадиях проектирования и разработки. Занимался реальным проектом в роли геймдизайнера и джуниор-программиста в команде "House of Game Design".
Знаю английский на достаточно высоком уровне, чтобы переводить и редактировать статьи и книги на иностранном языке. Владею Photoshop'ом, имею опыт разработки логотипов. Работаю недорого, быстро и качественно, возможна сделка через гаранта, всегда иду навстречу! :)