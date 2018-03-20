Abakhtimov

Программист C++/Python - Редактор статей - Дизайнер логотипов - Переводчик статей с английского - Копирайтер

Обо мне:﻿

С 11 лет занимаюсь программированием , в 15 лет поступил в ЧУ ДО "Школа программистов", успешно закончил заведение. Долгое время занимался изучением различных ЯП, особенное внимание уделяя C++ и Python'у. Участник множества олимпиад по информатике, ИКТ и программированию, многократный призёр соревнования "Технокубок". Занимаюсь Фреймворками Qt, Flask, Kivy, Ren'Py. Есть опыт создания игровых приложений на стадиях проектирования и разработки. Занимался реальным проектом в роли геймдизайнера и джуниор-программиста в команде "House of Game Design".