Делаю качественно и индивидуально.
Занимаюсь звукодизайном😎
Создаю красивое качественное живое творчество.✨
Сведение, мелодия для рекламы, минус, обработка звуковой дорожки.
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Цена в зависимости от длинны аудио дорожки 🤔
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Очень люблю своё дело и предоставляю качество
Если заинтересован пиши =-)
Я против войны в Украине!
Портфолио
- РАБОТА СО ЗВУКАМИ СОЗДАНИЕ FX ИЗ НИЧЕГО2 просмотра
Аудиомонтаж
нет отзывов
$80/час
от $800от 1 дня
нет рейтинга