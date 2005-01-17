AbramovSound

Вадим Абрамов AbramovSound

 
20 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Делаю качественно и индивидуально.

Занимаюсь звукодизайном😎

Создаю красивое качественное живое творчество.✨

Сведение, мелодия для рекламы, минус, обработка звуковой дорожки.

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Цена в зависимости от длинны аудио дорожки 🤔

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Очень люблю своё дело и предоставляю качество

Если заинтересован пиши =-)

Аудиомонтаж
нет отзывов
$80/час
от $800от 1 дня
нет рейтинга