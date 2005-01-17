Делаю качественно и индивидуально. Занимаюсь звукодизайном😎 Создаю красивое качественное живое творчество.✨ Сведение, мелодия для рекламы, минус, обработка звуковой дорожки. --------------------------------------------------------------- Цена в зависимости от длинны аудио дорожки 🤔 🤑 ----------------------------------------- -------------------------------- Очень люблю своё дело и предоставляю качество Если заинтересован пиши =-)

Я против войны в Украине !