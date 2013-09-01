Копирайтер

Доброго времени суток! Меня зовут Дмитрий. Занимаюсь копирайтингом больше года, умею работать с ключевиками и сео-оптимизированным текстом.

Моя тематика:

IT, игры и т.д

Опыт работы:

ООО "ЕВРОСЕТЬ-РИТЕЙЛ"

- продавец-консультант (01.09.13 г. - 01.04.14 г.)

- директор магазина (01.04.14 - 31.11.14 г.)

Знание программ:

Microsoft Word, Microsoft Exel, Adobe Photoshop, Advego plagiatus, Wordstat.

Личные качества:

Профессиональный игрок. Разбираюсь в технике ( телефоны, фотоаппараты, планшеты и прочее).

Трудолюбив, пунктуален, ответственен, самостоятельный, дисциплинированный, исполнительный. Пишу грамотно, быстро, качественно, на любую тематику, предпочтительно игры, техника.

Цель: Развиваться в области копирайтинга и seo.