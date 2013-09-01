Копирайтер
Доброго времени суток! Меня зовут Дмитрий. Занимаюсь копирайтингом больше года, умею работать с ключевиками и сео-оптимизированным текстом.
Моя тематика:
IT, игры и т.д
Опыт работы:
ООО "ЕВРОСЕТЬ-РИТЕЙЛ"
- продавец-консультант (01.09.13 г. - 01.04.14 г.)
- директор магазина (01.04.14 - 31.11.14 г.)
Знание программ:
Microsoft Word, Microsoft Exel, Adobe Photoshop, Advego plagiatus, Wordstat.
Личные качества:
Профессиональный игрок. Разбираюсь в технике ( телефоны, фотоаппараты, планшеты и прочее).
Трудолюбив, пунктуален, ответственен, самостоятельный, дисциплинированный, исполнительный. Пишу грамотно, быстро, качественно, на любую тематику, предпочтительно игры, техника.
Цель: Развиваться в области копирайтинга и seo.
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