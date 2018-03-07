Профессиональные навыки:
Уверенный пользователь ПК, знание полного пакета Microsoft Office, уверенная работа с сетевыми программами.
Написание текстов (рекламных, информационных, имиджевых).
Опыт создания слоганов, отличная рифма.
Редактирование материалов.
Дополнительные сведения: личные качества
- целеустремлённость;
- предприимчивость;
- ответственность в работе;
- увлечённость новыми идеями;
- инициативность;
- добросовестное выполнение поставленных задач;
- тактичность и вежливость;
- уделяю внимание к деталям;
- легко адаптируюсь в рабочем коллективе, опыт работы в команде;
- творческий склад ума и высокая скорость мышления;
- готовность и умение решать сложные задачи и добиваться результата;
- уверенное владение средствами коммуникации;
- стрессоустойчивость.
Знаю основы продаж, мерчендайзинга, дизайна, копирайтинга. Английский язык - базовый.
Хорошо рисую и знаю основы музыки (закончила музыкальную и художественную школы).
Вредных привычек не имею.
Желание развиваться в сфере дизайна, SEO-маркетинга и журналистики.