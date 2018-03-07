Копирайтер, SEO-копирайтер, журналист, редактор новостей

Профессиональные навыки:

Уверенный пользователь ПК, знание полного пакета Microsoft Office, уверенная работа с сетевыми программами.

Написание текстов (рекламных, информационных, имиджевых).

Опыт создания слоганов, отличная рифма.

Редактирование материалов.

Дополнительные сведения: личные качества

- целеустремлённость;

- предприимчивость;

- ответственность в работе;

- увлечённость новыми идеями;

- инициативность;

- добросовестное выполнение поставленных задач;

- тактичность и вежливость;

- уделяю внимание к деталям;

- легко адаптируюсь в рабочем коллективе, опыт работы в команде;

- творческий склад ума и высокая скорость мышления;

- готовность и умение решать сложные задачи и добиваться результата;

- уверенное владение средствами коммуникации;

- стрессоустойчивость.

Знаю основы продаж, мерчендайзинга, дизайна, копирайтинга. Английский язык - базовый.

Хорошо рисую и знаю основы музыки (закончила музыкальную и художественную школы).

Вредных привычек не имею.

Желание развиваться в сфере дизайна, SEO-маркетинга и журналистики.