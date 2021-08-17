Здравствуйте! Необходимо озвучить видео для YouTube канала продолжительностью 20 минут. Ориентировочно 1000 слов. Тематика - медитация и расслабление. Голос - мужской. Опыт работы обязателен. Цену указывайте на ваше рассмотрение и прикрепляйте, пожалуйста, примеры ваших работ. Спасибо!
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
—
нет выплат фрилансерам
—
нет выбранных исполнителей
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
- Озвучиваниенет заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Необходимо озвучить видео для YouTube канала продолжительностью 20 минут. Ориентировочно 1000 слов. Тематика - медитация и расслабление. Голос - мужской. Опыт работы обязателен. Цену указывайте на ваше рассмотрение и прикрепляйте, пожалуйста, примеры ваших ...Озвучивание37 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Необходимо озвучить видео для YouTube канала продолжительностью 20 минут. Ориентировочно 1000 слов. Тематика - медитация и расслабление. Голос - мужской. Опыт работы обязателен. Цену указывайте на ваше рассмотрение и прикрепляйте, пожалуйста, примеры ваших работ. Спасибо!Озвучивание14 заявокЗакрыт2 года назад