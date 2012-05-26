Профессиональный дизайн полиграфии и иллюстрации
Графический дизайнер и автор нескольких и интернет проектов
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Портфолио
- Нестандарная открытка к Новому году298 просмотров
- Обложка каталога продукции Обьединенных кондитеров434 просмотра
- Серия открыток для дизайн-студии335 просмотров
- Календари для Обьединенных кондитеров408 просмотров
- Серия упаковок вина343 просмотра
- Иллюстрация для City Express210 просмотров
- Иллюстрация для тематической вечеринки в клубе293 просмотра
- Спа-Вояж205 просмотров