Agrippina

Анастасия Чернова Agrippina

 
38 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Профессиональный дизайн полиграфии и иллюстрации

Графический дизайнер и автор нескольких и интернет проектов