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Уважаемые работодатели!

Учитывая то, что я не имел прежде профессионального опыта работы в данной сфере - готов взяться за любой заказ из перечисленных мною специализаций АБСОЛЮТНО бесплатно! Приоритет - Актёр озвучивания!

Личностные качества: легко адаптируюсь в незнакомой среде, организован, театрален, любопытный, ответственный, экстраверт.

Железо:

○ QuadCore Intel Core i7-2600, 3500 MHz (8)

○ Видеоадаптер GeForce GTX 1660Ti 6 gb

○ 3D-акселератор nVIDIA GeForce GTX 1660Ti

○ CPU DDR3 12gb

○ Вебка Logitech c920 HD Pro﻿

○ Микро Razer Seiren X

С детства увлекаюсь изучением английского языка, компьютерными играми и физической подготовкой. Отсутствие высшего образования компенсирую: изучением литературы по развитию личности и особенностям предпринимательства, художественные книги реже.

Имею опыт выступления перед большой аудиторией. Выступал перед публикой в нескольких (крупных) ночных клубах моего города (население ~500к) с музыкальной группой в качестве вокалиста. Люблю петь и планирую брать уроки вокала для улучшения навыка. Объездил чуть ли не все караоке и бары с живой музыкой моего города, репертуар заимствован. Периодически веду стримы на Twitch.tv﻿, не коммерция.

Открыт к любому "диалогу".