Уважаемые работодатели!
Учитывая то, что я не имел прежде профессионального опыта работы в данной сфере - готов взяться за любой заказ из перечисленных мною специализаций АБСОЛЮТНО бесплатно! Приоритет - Актёр озвучивания!
Личностные качества: легко адаптируюсь в незнакомой среде, организован, театрален, любопытный, ответственный, экстраверт.
Железо:
○ QuadCore Intel Core i7-2600, 3500 MHz (8)
○ Видеоадаптер GeForce GTX 1660Ti 6 gb
○ 3D-акселератор nVIDIA GeForce GTX 1660Ti
○ CPU DDR3 12gb
○ Вебка Logitech c920 HD Pro
○ Микро Razer Seiren X
С детства увлекаюсь изучением английского языка, компьютерными играми и физической подготовкой. Отсутствие высшего образования компенсирую: изучением литературы по развитию личности и особенностям предпринимательства, художественные книги реже.
Имею опыт выступления перед большой аудиторией. Выступал перед публикой в нескольких (крупных) ночных клубах моего города (население ~500к) с музыкальной группой в качестве вокалиста. Люблю петь и планирую брать уроки вокала для улучшения навыка. Объездил чуть ли не все караоке и бары с живой музыкой моего города, репертуар заимствован. Периодически веду стримы на Twitch.tv, не коммерция.
Открыт к любому "диалогу".