Предлагаю свои услуги по 3d визуализации, дизайну интерьеров жилых или коммерческих помещений.

4 года занимаюсь 3d визуализацией интерьеров, сотрудничаю с дизайнерами, 2 года работаю дизайнером интерьера.

Прошла курсы в Казани по 3d max, продолжаю самостоятельное изучение программы. Имею диплом Казанского Архитектурно-Строительного Университета по специальности дизайнер интерьера.