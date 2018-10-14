Предлагаю свои услуги по 3d визуализации, дизайну интерьеров жилых или коммерческих помещений.
4 года занимаюсь 3d визуализацией интерьеров, сотрудничаю с дизайнерами, 2 года работаю дизайнером интерьера.
Прошла курсы в Казани по 3d max, продолжаю самостоятельное изучение программы. Имею диплом Казанского Архитектурно-Строительного Университета по специальности дизайнер интерьера.
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Портфолио
- Примеры чертежей дизайн-проекта231 просмотр
- Дизайн и визуализация квартиры205 просмотров
- Дизайн и визуализация интерьера загородного дома224 просмотра