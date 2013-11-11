Motion design
Видео и фотосъемка;
Видео и фотомонтаж;
Моушн дизайн;
Пост-обработка;
Создание Интро(логотипы);
Создание промо-роликов;
Медиа реклама;
✔ВИДЕОРОЛИК (с применением спец эффектов, сложных анимированых элементов + голос диктора + звуковая подложка)
✔ИМИДЖЕВЫЙ ВИДЕОРОЛИК (применение 2D и 3D анимации, спец эффектов, сложных анимированых элементов+ голос диктора (актерский),
✔СЪЕМОЧНЫЙ ВИДЕОРОЛИК (съемки, студия, применение 2D и 3D анимации, спец эффектов, сложных анимированых элементов;
Видео презентации...