Aikigek

Геннадий Aikigek

 
47 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Motion design

Видео и фотосъемка;

Видео и фотомонтаж;

Моушн дизайн;

Пост-обработка;

Создание Интро(логотипы);

Создание промо-роликов;

Медиа реклама;

✔ВИДЕОРОЛИК (с применением спец эффектов, сложных анимированых элементов + голос диктора + звуковая подложка)

✔ИМИДЖЕВЫЙ ВИДЕОРОЛИК (применение 2D и 3D анимации, спец эффектов, сложных анимированых элементов+ голос диктора (актерский),

✔СЪЕМОЧНЫЙ ВИДЕОРОЛИК (съемки, студия, применение 2D и 3D анимации, спец эффектов, сложных анимированых элементов;

Видео презентации...