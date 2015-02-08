пишу рефераты, курсовые, дипломные работы по гуманитарным дисциплинам (филология, философия, социология, психология, педагогика и др.)

Резюме

пишу рефераты, курсовые, дипломные работы по гуманитарным дисциплинам (филология, философия, социология, психология, педагогика, история, правоведение)

E-mail

[email protected]

Опыт работы

корректор в редакции районной газеты Кармаскалинского района «Даира»(август-сентябрь

2013г), PR менеджер в студии звукозаписи STUDIO RECORDS (сентябрь-октябрь 2013) преподаватель башкирского языка в Уфимском Авиационном техникуме (октябрь-декабрь 2013г) трудовой договор прекращен в связи с призывом на военную службу 7декабря 2014г.

Образование

2008-2013, БГПУ им. М. Акмуллы, факультет башкирской филологии, диплом с отличием, Специальность:

учитель башкирского языка и литературы с дополнительной специальностью

история и культура Башкортостана

Знание языков

Английский (базовый уровень)

русский(второй родной)

башкирский(родной)