Резюме
пишу рефераты, курсовые, дипломные работы по гуманитарным дисциплинам (филология, философия, социология, психология, педагогика, история, правоведение)
Опыт работы
корректор в редакции районной газеты Кармаскалинского района «Даира»(август-сентябрь
2013г), PR менеджер в студии звукозаписи STUDIO RECORDS (сентябрь-октябрь 2013) преподаватель башкирского языка в Уфимском Авиационном техникуме (октябрь-декабрь 2013г) трудовой договор прекращен в связи с призывом на военную службу 7декабря 2014г.
Образование
2008-2013, БГПУ им. М. Акмуллы, факультет башкирской филологии, диплом с отличием, Специальность:
учитель башкирского языка и литературы с дополнительной специальностью
история и культура Башкортостана
Знание языков
Английский (базовый уровень)
русский(второй родной)
башкирский(родной)