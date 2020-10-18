Akhmedzhanova

Актриса дубляжа и озвучки, музыкант

Добрый день! Меня зовут Светлана и я начинающая актриса дубляжа и озвучки. Кроме того профессионально занимаюсь вокалом и выступаю на мероприятиях. Имею два высших образования - МГЛУ, факультет немецкого языка, и МГУ , PR (связи с общественностью). Владею английским языком (свободно), немецким языком (чтение). Готова быть вам полезной в любой из перечисленных или смежных сфер: