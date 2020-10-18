Akhmedzhanova

Светлана Akhmedzhanova

 
36 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Актриса дубляжа и озвучки, музыкант

Добрый день! Меня зовут Светлана и я начинающая актриса дубляжа и озвучки. Кроме того профессионально занимаюсь вокалом и выступаю на мероприятиях. Имею два высших образования - МГЛУ, факультет немецкого языка, и МГУ ,  PR (связи с общественностью). Владею английским языком (свободно), немецким языком (чтение). Готова быть вам полезной в любой из перечисленных или смежных сфер:

  • Озвучивание рекламы, начитка с листа.
  • Озвучивание и дубляж мультфильмов, художественных фильмов, гуры.
  • Выступление на Вашем мероприятии (вокалист).
  • Выступление на мероприятии в составе Вашей группы.
  • Перевод английских текстов для студии по озвучиванию.