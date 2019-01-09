Перевод. Наполнение сайта. Редактирование/корректура. Копирайтинг/рерайтинг.
Приветствую!
По образованию я - филолог, переводчик английского языка и литературы. Имеется опыт работы в международном брачном агенстве "Он и Она". В мою работу входило:
- переводы писем с английского на русский и с русского на английский.
В последнее время моя основная деятельность это - специалист по работе с иностранными клиентами. В мои должностные обязанности входит консультирование клиентов по телефону.
Также имеется опыт в продвижении магазина в соцсетях, таких как ВК и Instagram.
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