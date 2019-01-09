Перевод. Наполнение сайта. Редактирование/корректура. Копирайтинг/рерайтинг.

Приветствую!

По образованию я - филолог, переводчик английского языка и литературы. Имеется опыт работы в международном брачном агенстве "Он и Она". В мою работу входило:

- переводы писем с английского на русский и с русского на английский.

В последнее время моя основная деятельность это - специалист по работе с иностранными клиентами. В мои должностные обязанности входит консультирование клиентов по телефону.

Также имеется опыт в продвижении магазина в соцсетях, таких как ВК и Instagram.