ООО АКУЛА
Мы предлагаем вам:
- провести обследование бизнес-процессов и описать их «как есть»;
- подготовить заключение об эффективности бизнес-процессов и предложить меры по их оптимизации;
- разработать модель бизнес-процессов «как надо», подготовить технико-экономическое обоснование предлагаемых изменений;
- разработать систему показателей эффективности (KPI) бизнес-процессов;
- разработать документацию к процессам – регламенты, отчётность, инструкции.
- выявить, проанализировать и задокументировать требования к системам автоматизации и аналитической отчетности;
- передать требования разработчикам и управлять их изменениями;
- определить бизнес правила;
- проконсультировать при настройке систем автоматизации;
- составить сценарий и провести бизнес тестирование;
- создать пользовательские инструкции и обучить сотрудников.
Действие аккаунта приостановлено!