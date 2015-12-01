Akulala

Константин Akulala

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
ООО АКУЛА

Мы предлагаем вам:

  • провести обследование бизнес-процессов и описать их «как есть»;
  • подготовить заключение об эффективности бизнес-процессов и предложить меры по их оптимизации;
  • разработать модель бизнес-процессов «как надо», подготовить технико-экономическое обоснование предлагаемых изменений;
  • разработать систему показателей эффективности (KPI) бизнес-процессов;
  • разработать документацию к процессам – регламенты, отчётность, инструкции.
  • выявить, проанализировать и задокументировать требования к системам автоматизации и аналитической отчетности;
  • передать требования разработчикам и управлять их изменениями;
  • определить бизнес правила;
  • проконсультировать при настройке систем автоматизации;
  • составить сценарий и провести бизнес тестирование;
  • создать пользовательские инструкции и обучить сотрудников.