Akulova-AM

Евгения Акулова Akulova-AM

 
37 летРоссия/Белгород
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Нужен свежий взгляд на привычные вещи? ОБРАЩАЙТЕСЬ! ICQ 397295306

Написание эффективных коммерческих текстов.Стихи и проза. Креатив.

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Отзывы заказчиков
DimKud
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
15 лет назад
Наполнение социальной сети/форума
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Ineya
Тома 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
год назад
$12
10 баллов
15 лет назад
Приватный проект для Akulova-AM
Рекомендую, как начинающего копирайтера, который умеет писать интересно и грамотно!
Спасибо, было приятно работать. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество!
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