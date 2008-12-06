Нужен свежий взгляд на привычные вещи? ОБРАЩАЙТЕСЬ! ICQ 397295306
Написание эффективных коммерческих текстов.Стихи и проза. Креатив.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Статья о подарках на Новый год120 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
15 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$12
10 баллов
15 лет назад
Рекомендую, как начинающего копирайтера, который умеет писать интересно и грамотно!
Ответный отзыв
Спасибо, было приятно работать. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество!