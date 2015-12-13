Алишер, тот исполнитель, о котором оставляю отзыв без просьбы. Полностью вникает в суть, не задавая лишних вопросов. Быстро выполняет задания. С лёгкостью берётся за исполнение не оговорённых в изначальном ТЗ задач. Человек, с которым приятно сотрудничать!