Занимаюсь наполнение сайтов, интернет магазинов
В своей работе всегда придерживаюсь высокого качества, организованности и выполнения заказов в срок. Буду рад сотрудничать.
УСЛУГИ:
Основные направления:
Занимаюсь наполнение сайтов и интернет магазинов
Набор текстов (рукописный, печатный)
Ручные регистрации
Имеется базовые знания Html и СSS!
ЦЕНЫ договорные
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
ЯндекДеньги, WebMoney
Обращайтесь, буду рад долгосрочному сотрудничеству!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Наполнение интернет магазина товаром !229 просмотров
- Оформление и размещение текста на сайт (WordPress)255 просмотров
- Наполнение товаром ИМ Technopoint (Opencart)259 просмотров
- Наполнение товаром интернет магазин в Лабиринте221 просмотр
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
8 лет назад
Алишер, тот исполнитель, о котором оставляю отзыв без просьбы. Полностью вникает в суть, не задавая лишних вопросов. Быстро выполняет задания. С лёгкостью берётся за исполнение не оговорённых в изначальном ТЗ задач. Человек, с которым приятно сотрудничать!
Ответный отзыв
Олег - отличный заказчик. Ставит понятную и четкую задачу. Все объясняет и вовремя оплачивает. Рекомендую к сотрудничеству! Буду рад дальнейшим совместным проектам.