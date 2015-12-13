Al1sh3r

Алишер Al1sh3r

 
30 летРоссия/Краснодар
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Занимаюсь наполнение сайтов, интернет магазинов

В своей работе всегда придерживаюсь высокого качества, организованности и выполнения заказов в срок. Буду рад сотрудничать. 

УСЛУГИ:

Основные направления: 

Занимаюсь наполнение сайтов и интернет магазинов 

Набор текстов (рукописный, печатный) 

Ручные регистрации 

 

Имеется базовые знания Html и СSS!

ЦЕНЫ договорные

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ

ЯндекДеньги, WebMoney

Обращайтесь, буду рад долгосрочному сотрудничеству!

HTML
Отзывы заказчиков
vebAction
Олег 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Ручные регистрации на сайтах спортивной тематики
Алишер, тот исполнитель, о котором оставляю отзыв без просьбы. Полностью вникает в суть, не задавая лишних вопросов. Быстро выполняет задания. С лёгкостью берётся за исполнение не оговорённых в изначальном ТЗ задач. Человек, с которым приятно сотрудничать!
Олег - отличный заказчик. Ставит понятную и четкую задачу. Все объясняет и вовремя оплачивает. Рекомендую к сотрудничеству! Буду рад дальнейшим совместным проектам.
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