Качественно настрою рекламный канал, абсолютно БЕСПЛАТНО взамен попрошу только отзыв о моей работе.
Меня зовут Александр. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.
Я прошел тренинг “Специалист по интернет-рекламе3.0”, усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить
для Вас бесплатно.
То есть я предлагаю настроить вам интернетрекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.
Как Вам такое предложение?
Предлагаю обсудить детальнее.
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