Концептуальное проектирование всего сущего

===Общая информация===

- профессиональный архитектор;

- проектирую в ArchiCad 16;

- цель- создание индивидуального мира, выраженного для Вас в виде интерьера, экстерьера, объемной 3d модели здания или комплекса;

- отдаю предпочтение нестандартным задачам и решениям;

- веду разделы АР и АИ, от стадии «Концепт» до «РП»;

- результат работы - от эскиза до полного комплекта чертежей;

- расчет материалов, работа с каталогами;

- практический опыт разработки и конструирования корпусной мебели и аксессуаров в составе рабочей документации дизайн-проекта;

- люблю и ценю "бумажную", "виртуальную", "концептуальную" архитектуру, занимаюсь предметным дизайном;

- уверенный пользователь «ArchiCAD», «Adobe Photoshop», общие навыки в работе с сервисными и вспомогательными программами;

- с удовольствием работаю в ручной графике;

- ценю обязательность и последовательность в деловых отношениях;

===Порядок работы===

- через "удаленный офис", freelance, на основании профессионально составленного Технического задания и Договора;

- стадийность и расценки на работы определяются объемом сроками и условиями выполнения заказа;

- при условии частичной предоплаты (наличный или безналичный расчет);

- принимаю платежи на VISA, PayPal, WM, ЯндексДеньги;

- гарантирую творческий, профессиональный и ответственный подход;

===Некоторые работы из моего портфолио===:

- Концепт застройки бухты Инал Туапсинского района Краснодарского края;

- Проект санаторно-курортного комплекса "Геолог Ямала" (в составе авторской группы);

- Дизайн-проект интерьеров центрального фойе Краснодарского краевого театра кукол;

- Дизайн интерьеров входной группы Краснодарского краевого института дополнительного профессионального педагогического инситута;

- Дизайн интерьеров музыкального колледжа им.Римского-Корсакова;

- Реконструкция фасадов и дизайн интерьера цокольного этажа здания по ул.Комсомольская, 45 в городе Краснодаре;

- Конкурсная работы для фирмы «Arcroyd&Smith CE» - Проект интерьера «Дорога троллей»;

- Конкурсная работа для фирмы «Наяда» - Проект интерьеров творческих мастерских с Арт-галереей;

- Архитектурная концепция «Street-Race Kafe»;

- Архитектурный концепт замка (стилизация) в Цариной поляне;

- Рабочее 3D моделирование;

- Проекты и реализация в материале декораций «Праздник урожая» и «Психоделика»;

- Проекты и архитектурные концепты частных домов и интерьеров;

- Предметный дизайн, разработка и конструирование выставочных экспозиций и мебели.

С уважением, Максимук Александр, Ваш Архитектор.