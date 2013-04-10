===Общая информация===
- профессиональный архитектор;
- проектирую в ArchiCad 16;
- цель- создание индивидуального мира, выраженного для Вас в виде интерьера, экстерьера, объемной 3d модели здания или комплекса;
- отдаю предпочтение нестандартным задачам и решениям;
- веду разделы АР и АИ, от стадии «Концепт» до «РП»;
- результат работы - от эскиза до полного комплекта чертежей;
- расчет материалов, работа с каталогами;
- практический опыт разработки и конструирования корпусной мебели и аксессуаров в составе рабочей документации дизайн-проекта;
- люблю и ценю "бумажную", "виртуальную", "концептуальную" архитектуру, занимаюсь предметным дизайном;
- уверенный пользователь «ArchiCAD», «Adobe Photoshop», общие навыки в работе с сервисными и вспомогательными программами;
- с удовольствием работаю в ручной графике;
- ценю обязательность и последовательность в деловых отношениях;
===Порядок работы===
- через "удаленный офис", freelance, на основании профессионально составленного Технического задания и Договора;
- стадийность и расценки на работы определяются объемом сроками и условиями выполнения заказа;
- при условии частичной предоплаты (наличный или безналичный расчет);
- принимаю платежи на VISA, PayPal, WM, ЯндексДеньги;
- гарантирую творческий, профессиональный и ответственный подход;
===Некоторые работы из моего портфолио===:
- Концепт застройки бухты Инал Туапсинского района Краснодарского края;
- Проект санаторно-курортного комплекса "Геолог Ямала" (в составе авторской группы);
- Дизайн-проект интерьеров центрального фойе Краснодарского краевого театра кукол;
- Дизайн интерьеров входной группы Краснодарского краевого института дополнительного профессионального педагогического инситута;
- Дизайн интерьеров музыкального колледжа им.Римского-Корсакова;
- Реконструкция фасадов и дизайн интерьера цокольного этажа здания по ул.Комсомольская, 45 в городе Краснодаре;
- Конкурсная работы для фирмы «Arcroyd&Smith CE» - Проект интерьера «Дорога троллей»;
- Конкурсная работа для фирмы «Наяда» - Проект интерьеров творческих мастерских с Арт-галереей;
- Архитектурная концепция «Street-Race Kafe»;
- Архитектурный концепт замка (стилизация) в Цариной поляне;
- Рабочее 3D моделирование;
- Проекты и реализация в материале декораций «Праздник урожая» и «Психоделика»;
- Проекты и архитектурные концепты частных домов и интерьеров;
- Предметный дизайн, разработка и конструирование выставочных экспозиций и мебели.
С уважением, Максимук Александр, Ваш Архитектор.
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