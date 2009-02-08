Основное направление деятельности Web Studio-Sites является - разработка и модернизация web-сайтов, оптимизация для поисковых систем, разработка уникального графического дизайна и фирменного стиля вашего web-сайта.
Клиенты нашей компании получают продукцию высочайшего качества благодаря тому, что разработки ведутся профессионалами, имеющими многолетний опыт работ в сфере web-технологий, выполненный нашей компанией web-сайт будет иметь свой неповторимый фирменный стиль и многофункциональность.
Нашими преимуществами являются:
· креативный метод мышления
· высококвалифицированные сотрудники
· индивидуальный подход к каждому клиенту
· все решения, базируются на собственных разработках.
· широкий выбор услуг, как комплексных, так и единовременных
Наша специализация:
· Создание сайтов
- Под созданием сайта мы понимаем создание целостного продукта, отражающего индивидуальность, фирменный стиль и концепциию Вашей компании. Создание всех видов веб-ресурсов от информационных сайтов до интернет-магазинов. (визитка, flash, корпоратив, магазин, портал).
· Фирменный стиль
- Разработка всех элементов корпоративного стиля от дизайна до верстки: логотип, текстовый знак, символ фирмы, фирменные цвета и шрифты, визитная карточка, буклет, фирменный бланк, конверт, папка, плакат, упаковка и многое другое.
· Редизайн сайтов
- Даже самые оригинальные сайты со временем теряют актуальность. Редизайн сайтов - это проверенный способ привелечь новых клиентов к вашему проекту, а также добавить необходимые функкции, которых вам не хватало в старом web сайте.
· Программирование
- Квалификация наших специалистов позволяет решить любую задачу по разработке необходимых Вам web-приложений. При разработке программного обеспечения для Вашего сайта мы учитываем такие особенности как целесообразность применения и удобство использования программного обеспечения.
· Продвижение сайтов
- Главная цель продвижения сайта в поисковых системах – это увеличение количества целевых посетителей на ваш сайт, потенциально заинтересованной или уже готовой к приобретению продукции или услуг Вашей компании. Это рост узнаваемости вашего проекта и, соответственно, доверия к вашей компании.
· Поддержка сайтов
- Регулярные обновления и добавления информации на ваш сайт, поддержка динамических разделов, комплекс услуг, направленных на поддержание работоспособности и развитие сайта, а так же создание устойчивого интереса к сайту у целевой аудитории.Грамотно реализованная поддержка сайта - это серьезный шаг к успеху Вашего проекта.
· Наружная реклама
- Рекламные средства в виде следующих конструкций - вывески, панель кронштейны, крышные установки, объемные буквы, световые короба, неон, штендеры, оформленных витрин, козырьков, световых установок на зданиях или на улицах города.
· Фрезерные станки с компьютерной системой ЧПУ
- Производство и поставка качественных фрезерных станков ЧПУ собственного производства.
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