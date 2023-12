- Окончила Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина по специальности "Жедународные экономические отношения, переводчик".

- Сертификат International House об окончании Upper-Intermediate level of the General English Course

- Работаю с программами: офисные программы Word, Excel, а также Trados7.0, Lingvo 12, 3DMax, Photoshop

- Имею постоянный доступ в Интернет

- Опыт перевода экономической, научно-популярной, технической литературы.