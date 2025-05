ИНФОРМАЦИЯ ОБО МНЕ

Привет!

Долгое время я сотрудничал с множеством ютуб каналами, делая для них превью, шапки, или же другое оформление их канала. Но мне стало мало работы и для поиска новых клиентов я решил создать свое портфолию на этом сайте!

Пишите мне! Я с радостью готов воплотить ваши мысли в реальность ( или же придумать что-то свое если понадобиться ;) )

=========================================================================================

Hello! For a long time I collaborated with many YouTube channels, making previews, headers, or other design for their channel. But I didn’t have enough work and to find new clients I decided to create my portfolio on this site!

Write to me! I am happy to turn your thoughts into reality ( or come up with something of my own if necessary;) )