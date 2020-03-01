Профессиональная верстка и разработка на WordPress

Добрый день! Меня зовут Александр и я искренне рад тому, что вы посетили мою страничку.

Тут вы можете узнать немного информации обо мне, о принципах моей работы, почему со мной хорошо иметь дело.

И так:

Немного о себе:

Фриланс для меня больше, чем просто работа.

Работаю качественно. Всегда внимателен к деталям и мелочам.

Я всегда адекватно отношусь к правкам и доработкам.

Я - узконаправленный специалист и хорошо знаю свою работу.

Коммуникабельный и открытый человек. Всегда настроен на конструктивный диалог.

Занимаюсь только вашим проектом.

Проект точно в срок.

Доведу работу до конца.

Отвечу на все ваши вопросы.