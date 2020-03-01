Профессиональная верстка и разработка на WordPress
Добрый день! Меня зовут Александр и я искренне рад тому, что вы посетили мою страничку.
Тут вы можете узнать немного информации обо мне, о принципах моей работы, почему со мной хорошо иметь дело.
И так:
Немного о себе:
- Фриланс для меня больше, чем просто работа.
- Работаю качественно. Всегда внимателен к деталям и мелочам.
- Я всегда адекватно отношусь к правкам и доработкам.
- Я - узконаправленный специалист и хорошо знаю свою работу.
- Коммуникабельный и открытый человек. Всегда настроен на конструктивный диалог.
- Занимаюсь только вашим проектом.
- Проект точно в срок.
- Доведу работу до конца.
- Отвечу на все ваши вопросы.
- Знание HTML5, CSS3.
- Фиксированная / резиновая /адаптивная вёрстка.
- Photoshop.
- PHP.
- WordPress.
- Разработка виджетов для WordPress.
- Установка, настройка, редактирование плагинов WordPress.
- Email: [email protected]
- Viber: по запросу.
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