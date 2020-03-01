Aleks_Tuk

Александр Тук Aleks_Tuk

 
32 годаРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Профессиональная верстка и разработка на WordPress

Добрый день! Меня зовут Александр и я искренне рад тому, что вы посетили мою страничку.

Тут вы можете узнать немного информации обо мне, о принципах моей работы, почему со мной хорошо иметь дело.

И так:

Немного о себе:

  • Фриланс для меня больше, чем просто работа.
  • Работаю качественно. Всегда внимателен к деталям и мелочам.
  • Я всегда адекватно отношусь к правкам и доработкам.
  • Я - узконаправленный специалист и хорошо знаю свою работу.
  • Коммуникабельный и открытый человек. Всегда настроен на конструктивный диалог.
﻿Плюсы работы со мной:

  • Занимаюсь только вашим проектом.
  • Проект точно в срок.
  • Доведу работу до конца.
  • Отвечу на все ваши вопросы.
Мои навыки:

  • Знание HTML5, CSS3.
  • Фиксированная / резиновая /адаптивная вёрстка.
  • Photoshop.
  • PHP.
  • WordPress.
  • Разработка виджетов для WordPress.
  • Установка, настройка, редактирование плагинов WordPress.
Мои контакты:

PHPWordPressHTMLPhotoshop
Портфолио