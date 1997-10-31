Aleksander

Software engineer, database desinger

ОПЫТ РАБОТЫ :

“SoftMaster” Ltd Co http://www.e-softmaster.net/

•с 03.06.2002 Руководитель проекта - программист

Разработка и проектирование базы данных и системы автоматизации учета кадров и расчета зарплаты для предприятий “Wage” на СУБД Microsoft Visual FoxPro. Данная система позволяет пользователю настраивать систему в зависимости от изменений в законодательстве с сохранением истории изменений.

•26.06.2000 – 01.06.2002 Служба в армии.

• 01.11.1998 – 15.06.2000 Руководитель проекта – программист.

Разработка и проектирование базы данных и системы автоматизации учета основных средств “OsSred” для предприятий на СУБД Microsoft Visual FoxPro.

•31.10.1997 – 31.10.1998 Программист

Разработка системы бухгалтерского учета Master 2.5 для MS DOS на СУБД Microsoft FoxPro 2.5.

ЯЗЫКИ :

Русский, армянский, английский (технический)

ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ :

Visual FoxPro, Microsoft SQL Server, MySQL, SQL, C/C++, C#, Java, PHP, HTML, CSS, XML.