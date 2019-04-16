Александр Волков Aleksandr0501Aleksandr0501
32 годаРоссия/Новосибирск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Стараюсь работать оперативно и сдавать работу раньше сроков. Так же, при возникновении вопросов, продолжаю консультировать клиентов и после сдачи квор
Стараюсь работать оперативно и сдавать работу раньше сроков.
Так же, при возникновении вопросов, продолжаю консультировать клиентов и после сдачи кворка.
Обращайтесь, и мы сработаемся)
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Портфолио
- Дизайн сайта124 просмотра
- Дизайн сайта116 просмотров
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- Коллажирование145 просмотров
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- Отрисовка в векторе153 просмотра