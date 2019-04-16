Стараюсь работать оперативно и сдавать работу раньше сроков. Так же, при возникновении вопросов, продолжаю консультировать клиентов и после сдачи квор

Стараюсь работать оперативно и сдавать работу раньше сроков.

Так же, при возникновении вопросов, продолжаю консультировать клиентов и после сдачи кворка.

Обращайтесь, и мы сработаемся)