Aleksandr_Mal

Специалист по рекламе в РСЯ

Меня зовут Александр Малышев

Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Яуспешно прошел тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, изучил самые новые

и современные технологии рекламы, и готов применить полученные знания для

продвижения вашего продукта через интернет-рекламу Рекламной Сети Яндекс абсолютно бесплатно.

То есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.

Как Вам такое предложение?

Предлагаю обсудить детальнее.