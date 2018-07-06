Aleksandr_Mal

Специалист по рекламе в РСЯ
Меня зовут Александр Малышев
Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.
Яуспешно прошел тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, изучил самые новые
и современные технологии рекламы, и готов применить полученные знания для
продвижения вашего продукта через интернет-рекламу Рекламной Сети Яндекс абсолютно бесплатно.
То есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.
Как Вам такое предложение?
Предлагаю обсудить детальнее.
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